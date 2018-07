Paris (AFP) Die einstige First Lady Frankreichs, Carla Bruni, hat in einem ihrer neuen Songs den französischen Präsidenten François Hollande aufs Korn genommen: Als einsamen "Pinguin" ohne Manieren und ohne Persönlichkeit besingt die Frau von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy auf ihrem neuen Album den Nachfolger ihres Mannes, wie es am Freitag in französischen Medienberichten hieß. Das neue Album "Little French Songs" des 45-jährigen Ex-Models soll am 1. April auf den Markt kommen.

