Brest (AFP) Weil er heimlich mehr als 1500 Frauen in Supermarkt-Toiletten filmte, ist in Frankreich ein Mann zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der etwa 50 Jahre alte Mann aus dem bretonischen Brest im Westen des Landes wurde wegen Eingriffen in die Intimsphäre verurteilt, wie am Freitag aus Justizkreisen verlautete. Er muss sich auch einer Therapie unterziehen. Auf dem Handy des Mannes waren 1535 Videos gefunden worden, die meisten wurden 2010 und 2011 aufgenommen.

