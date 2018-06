Paris (AFP) Nach der Revolutions-Ikone Che Guevara verkörpert der puerto-ricanische Hollywood-Schauspieler Benicio del Tero nun einen besonders bösen Buben: den berüchtigten kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar. Der Drehstart zum Film "Paradise lost" über den früheren Chef des Medellín-Kartells war für Freitag in Panama angesetzt, wie der französische Produzent Dimitri Rassam in Paris mitteilte. Die Dreharbeiten, an denen auch Produktionsfirmen aus Spanien und Belgien beteiligt sind, sollen bis Anfang Juni dauern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.