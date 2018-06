Nyon (SID) - Vorjahresfinalist Bayern München trifft im Viertelfinale der Fußball-Champions-League auf Juventus Turin, Meister Borussia Dortmund auf den FC Malaga. Das ergab die Auslosung am Freitag im Schweizer Nyon. Die Borussen spielen am 3. April zuerst in Spanien und haben sechs Tage später im Rückspiel Heimrecht, Bayern spielt am 2. April zuerst in München und am 10. April in Turin. Desweiteren trifft Real Madrid auf Schalke-Bezwinger Galatasaray Istanbul und Paris St. Germain auf den FC Barcelona.

"Das ist ein richtiges Kaliber, ein richtig schwerer Gegner. Das werden große Nächte", sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes: "Ich kenne Juventus sehr gut. Es ist die im Moment beste italienische Mannschaft, defensiv sehr stark und mit großer Offensiv-Qualität." Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nahm den Gegner Malaga relativ sachlich zur Kenntnis. "Dieses Los nehmen wir an", sagte Zorc: "Jedenfalls besser als Barcelona, Madrid oder München."

Die Hinspiele finden am 2./3. April statt, die Rückspiele werden am 9./10. April ausgetragen.