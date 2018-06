Nyon (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Malaga. Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München spielt in der Runde der letzten Acht gegen Juventus Turin. Das ergab die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon.

