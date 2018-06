Frankfurt/Main (SID) - Kurz vor der Europameisterschaft in Schweden (10. bis 28. Juli) testet die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ihre Form in Essen und Paderborn. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Freitag die beiden Spielorte für die Vorbereitungsspiele gegen Schottland am 15. Juni (Essen) und gegen Kanada am 19. Juni (Paderborn) bekannt.

Abgeschlossen wird die direkte EM-Vorbereitung des Teams von Trainerin Silvia Neid mit dem Spiel gegen Weltmeister Japan am 29. Juni in der Münchner Arena. "Essen und Paderborn verfügen über moderne Stadien, die optimale Bedingungen für uns bieten", sagte DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg: "Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Kulisse und tolle Atmosphäre für diese beiden wichtigen Spiele."