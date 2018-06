München (SID) - Vier Stunden nach der Auslosung des Viertelfinals in der Champions League gegen Juventus Turin waren beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München schon 150.000 Kartenbestellungen für das Hinspiel am 2. April eingegangen. Das Fassungsvermögen der Münchner WM-Arena beträgt bei internationalen Spielen 68.000. Für das Rückspiel am 10. April in Turin bekommen die Bayern 2000 Karten von den Italienern. Allerdings lagen für die entscheidende Begegnung auch schon 13.000 Anfragen vor.