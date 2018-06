Rom (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist AS Rom bekommt doch keine Öl-Millionen. Eine Vorvereinbarung mit dem jordanischen Scheich Adnan Adel Aref al Qaddumi al Shtewi über eine Finanzspritze für den börsennotierten Klub sei nicht bestätigt worden, berichteten italienische Medien am Freitag.

Der gebürtige Jordanier, der seit 25 Jahren in Italien lebt und zwei Ölfirmen in Italien und Kanada besitzt, sollte vor allem in das neue Stadion investieren. In den Medien war von einer Summe von 100 Millionen Euro die Rede.

Die neue Arena soll im Norden Roms gebaut werden und 60.000 Zuschauer fassen. Die Kosten belaufen sich auf 300 Millionen Euro. Zum Stadionkomplex sollen auch Geschäfte und Restaurants gehören.