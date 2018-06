London (AFP) Ein britisches Fernsehteam hat am Freitag live über seine Festnahme auf dem Tiananmen-Platz in Peking berichtet. Zuschauer des TV-Senders Sky News konnten verfolgen, wie Reporter Mark Stone in einen Polizeiwagen geführt wurde. Gefilmt von seinem Kameramann berichtete Stone dann live aus dem Auto. Die chinesischen Beamten seien sich vermutlich nicht bewusst, dass er gerade live im britischen Fernsehen zu sehen sei, sagte der Reporter. Er sprach von einer "surrealen Erfahrung".

