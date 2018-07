Neu Delhi (AFP) Die indische Schauspielerin Freida Pinto wäre Hochzeitsplanerin geworden, hätte sie keinen Erfolg im Filmgeschäft gehabt. Zwar sei die Schauspielerei ihre einzige Leidenschaft gewesen, sie habe ihrer Schwester aber gesagt, sollte sie im Alter von 25 Jahren nicht erfolgreich sein, würde sie ihren Beruf wechseln, sagte das heute 28-jährige Ex-Model am Freitag bei einer Konferenz der indischen Mediengruppe India Today. "Glücklicherweise passierte 'Slumdog Millionaire' als ich 23 war, und so wurde ich keine Hochzeitsplanerin", sagte Pinto, die in dem oscarprämierten Film mitwirkte.

