New York (dpa) - Twitter plant laut US-Medienberichten eine App, mit der Nutzer neue Songs entdecken und miteinander teilen können. Dabei will es mit dem Berliner Start-up SoundCloud zusammenarbeiten. Die App mit dem Namen Twitter Music könne Ende des Monats zunächst für Apple-Geräte wie iPhone und iPad erscheinen, berichtet das Portal CNET. SoundCloud solle dabei für das Abspielen der Musikstücke aus dem Netz zuständig sein, meldet auch die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Auch Facebook stellte jüngst Musik stärker in den Vordergrund.

