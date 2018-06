Jerusalem (AFP) In Israel soll Medienberichten zufolge noch am Freitag die neue Regierung formell bestätigt werden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Partner des Mitte-rechts-Lagers hätten letzte Differenzen bei der Regierungsbildung in der Nacht zum Freitag ausgeräumt, berichteten israelische Medien. Demnach verzichteten der Chef der Zukunftspartei, Jair Lapid, und der Chef der ultrarechten Partei Jüdisches Heim, Naftali Bennett, auf ihre Forderung nach dem Posten des Vize-Regierungschefs. Dieser Anspruch galt zuletzt als größtes Hindernis bei der Einigung auf eine Koalition.

