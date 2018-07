Rom (AFP) Die Anwälte des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi wollen laut einem Zeitungsbericht die Urteile in zwei Mailänder Prozessen gegen ihren Mandanten hinauszögern. Zu diesem Zweck hätten sie beantragt, die Verhandlungen in die Stadt Brescia zu verlegen, berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Freitag auf ihrer Internetseite.

