Tokio (AFP) Die Menge der Trümmer vom verheerenden Tsunami in Japan, die über den Pazifik bis zur nordamerikanischen Westküste treibt, dürfte deutlich größer sein als zuletzt angenommen. Bis Oktober würden voraussichtlich 221.000 Tonnen angespült, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf Daten des Umweltministeriums in Tokio. Bis April seien es bereits 30.000 Tonnen, bis Juni 105.000 Tonnen und bis August 173.000. Im November hatte das Ministerium noch erklärt, bis Juni seien 33.000 Tonnen Trümmer in Nordamerika zu erwarten.

