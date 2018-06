Tokio (AFP) Die 38 Tonnen schwere Turbine einer Windkraftanlage in Japan ist 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Zuvor sei der Turm der Anlage eingeknickt, teilten die Behörden am Freitag mit. Demnach saß die in den Niederlanden produzierte Turbine auf einem in Japan hergestellten Turm aus Stahl. Die genaue Ursache sei noch unklar, denkbar sei Materialmüdigkeit, sagte ein Behördenvertreter. Eigentlich sei der 2001 errichteten Windkraftanlage in den Bergen nahe Kyoto eine Funktionsdauer von mindestens 17 Jahren vorhergesagt worden.

