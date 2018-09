Berlin (dpa) - Der Bundespolizei ist bei einer Razzia in Stuttgart, Berlin und Hamburg ein Schlag gegen eine bulgarische Fälscherbande gelungen. Insgesamt sitzen fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft. In Berlin nahmen Spezialkräfte am Abend den mutmaßlichen Kopf der bundesweit agierenden Kriminellen, einen 50 Jahre alten Bulgaren, fest. Zudem wurde drei weitere Verdächtige in Berlin und Stuttgart verhaftet. In Hamburg nahm die Polizei einen 29-jährigen Deutschen türkischer Herkunft fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.