Papst ruft zur Neuevangelisierung auf - Vatikan beklagt Kampagne

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat zur Neuevangelisierung «bis in die letzten Enden der Welt» aufgerufen. Die christliche Wahrheit sei attraktiv, sagte der 76-jährige Argentinier Jorge Mario Bergoglio am Freitag bei einer Audienz mit den Kardinälen im Vatikan. Überschattet wurde der Auftritt durch die neu entbrannte Debatte über das Verhalten Bergoglios in der Zeit der Militärdiktatur in Argentinien. Mit ungewöhnlicher Schärfe wies Vatikansprecher Federico Lombardi Medienberichte über ein angebliches Fehlverhalten zurück. Er sprach von einer verleumderischen und rufschädigenden Kampagne.

Waffenlieferungen an Syrien entzweien EU-Gipfel

Brüssel (dpa) - Europa ist im Syrien-Konflikt zerstritten: Frankreich und Großbritannien wollen den Weg für Waffenlieferungen an syrische Rebellen freimachen - andere EU-Länder zogen beim Gipfel in Brüssel aber nicht mit. Gipfelchef Herman Van Rompuy räumte nach den Gesprächen Differenzen ein. Nun sollen die Außenminister bei ihrem Treffen nächste Woche über das Thema beraten und zu einer gemeinsamen Position finden. Frankreich war bei dem zweitägigen Gipfel vorgeprescht und hatte die EU-Partner überrascht.

Euro-Finanzminister beraten über Zypern-Hilfspaket

Brüssel (dpa) - Die Euro-Finanzminister haben in Brüssel mit Beratungen über ein Hilfspaket für das pleitebedrohte Zypern begonnen. Nach früheren Angaben von Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem geht es dabei um Hilfen in Höhe von zehn Milliarden Euro. Ob die Minister bereits am Abend eine Entscheidung treffen können, sei noch offen. An dem Treffen nimmt auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, teil. Sie beschrieb das Ziel mit den Worten: «Wir wollen etwas, das Bestand hat.»

Schwarz-Gelb uneins über Punkteabbau für Verkehrssünder

Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition ist uneins darüber, ob Autofahrer Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei auch künftig mit freiwilligen Seminaren abbauen können. Verkehrsminister Peter Ramsauer will diesen «Punkterabatt» abschaffen. FDP-Verkehrspolitikerin Petra Müller warnte im Bundestag, ein Wegfall dieser Möglichkeiten sei für viele Berufskraftfahrer eine wirkliche Härte und gehe an Existenzen. Der CDU-Abgeordnete Gero Storjohann sprach sich dagegen für den Wegfall der Abbau-Möglichkeiten aus.

Schily übernimmt Teil der politischen Verantwortung im Fall NSU

Berlin (dpa) - Ex-Bundesinnenminister Otto Schily hat ein Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden im Fall der rechtsextremen Terrorzelle NSU eingeräumt. Dass es über Jahre nicht gelungen sei, der Bande auf die Spur zu kommen und Morde zu verhindern, sei höchst schockierend, sagte Schily im Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestages. Er trage dafür gemeinsam mit den damaligen Landesinnenministern die politische Verantwortung. Schily betonte, ihn belaste das sehr. In seine Amtszeit fielen die meisten der Morde, die der Terrorzelle NSU zugerechnet werden.

Einigung auf neue israelische Koalitionsregierung unter Netanjahu

Tel Aviv (dpa) - Knapp zwei Monate nach den Wahlen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine neue Mitte-Rechts-Regierung unter Dach und Fach. Der konservative Politiker und seine wichtigsten Koalitionspartner Jair Lapid von der Zukunftspartei und Naftali Bennett von der Siedlerpartei unterzeichneten einen Koalitionsvertrag, wie die Zeitung «Times of Israel» berichtet. Die frühere Außenministerin Zipi Livni hatte sich schon früher mit Netanjahu geeinigt. Die Koalitionäre haben sich vor allem in der Innenpolitik viel vorgenommen.