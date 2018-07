VfB in Rom chancenlos: Europa-League-K.o. nach 1:3 bei Lazio

Rom (dpa) - Der VfB Stuttgart hat sich von der internationalen Fußball-Bühne verabschiedet. Eine Woche nach dem 0:2 vor heimischem Publikum verloren die Schwaben am Donnerstag das «Geisterspiel» bei Lazio Rom mit 1:3 und schieden im Achtelfinale der Europa League als letzte deutsche Mannschaft aus. Ein früher Doppelschlag von Libor Kozak (6./8. Minute) beraubte den VfB aller Illusionen und machte aus der Partie ein besseres Trainingsspiel. Mehr als das Anschlusstor durch Tamas Hajnal (62.) gelang aber nicht, ehe Kozak noch einmal traf (87.) Wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans war Lazio von der UEFA zu zwei Heimspielen ohne Zuschauer verurteilt worden.

Chelsea im Viertelfinale der Europa League

London (dpa) - Der FC Chelsea hat sich nach seinem historischen Aus als Titelverteidiger in der Champions League ins Viertelfinale der Europa League gezittert. Die Londoner setzten sich am Donnerstag an der heimischen Stamford Bridge gegen Steaua Bukarest mit 3:1 (1:1) durch. Allerdings stand das Weiterkommen nach dem 1:0-Sieg des rumänischen Liga-Spitzenreiters im Hinspiel lange auf der Kippe. Für die Entscheidung sorgte Fernando Torres erst in der 71. Minute.

Weinzierl im WM-Kürfinale - Olympiasiegerin Kim führt

London/Ontario (dpa) - Die Mannheimer Eiskunstläuferin Nathalie Weinzierl hat bei ihrer Weltmeisterschaftspremiere das Kürfinale erreicht. Die 18 Jahre alte Abiturientin rangiert nach dem Kurzprogramm am Donnerstag auf Rang 24. Die Führung vor der Kür am Samstag übernahm im Budweiser Gardens der kanadischen Universitätsstadt London die Olympiasiegerin Kim Yu-Na vor der Titelverteidigerin und Europameisterin Carolina Kostner aus Italien. Auf Rang drei lag Kanako Murakami aus Japan.

Handball-Meister THW Kiel muss um Viertelfinaleinzug bangen

Tschechow (dpa) - Der THW Kiel muss um den Einzug in das Viertelfinale der Handball-Champions-League bangen. Der Titelverteidiger verlor das Achtelfinal-Hinspiel beim russischen Meister Medwedi Tschechow am Donnerstag mit 35:37 (17:19). Beste Werfer des Spiels mit jeweils zehn Toren waren Momir Ilic für den THW Kiel sowie Sergej Gorbok für die Gastgeber. Das Rückspiel findet am 24. März statt.

Svindal verzichtet auf Slalom - Hirscher Gesamtweltcupsieger

Lenzerheide (dpa) - Aksel Lund Svindal hat das Rennen um den Gesamtweltcup nach zwei abgesagten Wettkämpfen aufgegeben und Marcel Hirscher damit erneut zum besten Skirennfahrer des Winters gemacht. Er werde beim Slalom am Sonntag nicht an den Start gehen, sagte Svindal am Donnerstag in Lenzerheide. Die 149 Punkte Rückstand auf den Österreicher kann er nicht mehr aufholen. Die Abfahrt am Mittwoch war wegen Nebels abgesagt worden, den Super-G hatte die Jury nach einem Sturz von Klaus Kröll (Österreich) abgebrochen.

Schnee auf dem Platz: Topspiel Frankfurt gegen Turbine abgesagt

Frankfurt/Main/Potsdam (dpa) - Das Verfolgerduell in der Frauen-Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FFC Frankfurt/Main und dem 1. FFC Turbine Potsdam findet an diesem Sonntag nicht statt. Nach einer Begehung im Stadion am Brentanobad durch die Platzkommission gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag die Absage bekannt. «Bei uns liegt hoch Schnee. Bis zum Sonntag hätten wir den Platz nicht mehr flottbekommen», sagte Frankfurts Manager Siegfried Dietrich.

Punktabzüge für Drittliga-Clubs Aachen und Offenbach

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fußball-Drittligisten Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahren zur Saison 2012/13 mit Punktabzügen bestraft. Der Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) entschied am Donnerstag, dass beiden Clubs nach dem Saisonende jeweils zwei Punkte abgezogen werden.

CV Mitteldeutschland beurlaubt Trainer Matthias Münz

Spergau (dpa) - Volleyball-Bundesligist CV Mitteldeutschland hat Trainer Matthias Münz mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Damit reagierte der Vorstand auf den verpassten Einzug in die Playoffs und setzte vor den entscheidenden Duellen um den Klassenverbleib gegen Netzhoppers KW Bestensee ein Zeichen.