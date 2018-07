Seoul (AFP) Nordkorea hat den USA und Südkorea Cyberangriffe auf seine Internetseiten vorgeworfen. Es handle sich um "anhaltende und intensive tägliche Cyberangriffe", berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Derlei Angriffe seitens der USA und deren "Marionetten" in Südkorea seien "feige und verachtenswert". Nordkorea werde dem nicht tatenlos zusehen, berichtete KCNA weiter. Der Norden stellte zudem eine Verbindung zwischen den Angriffen und der derzeit laufenden gemeinsamen Militärübung der USA und Südkoreas her.

