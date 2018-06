Harare (AFP) In Simbabwe wird am Samstag eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung abgehalten, die als wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Demokratie gilt. Die Arbeit an der neuen Verfassung zog sich rund drei Jahre lang hin und war von Gewalt bei öffentlichen Diskussionen über den Entwurf überschattet. Im Januar wurde die Verfassung, ein Kompromiss zwischen den Lagern von Ministerpräsident Morgan Tsvangirai und Staatschef Robert Mugabe, schließlich fertiggestellt. Sie legt die Grundlage für Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juli.

