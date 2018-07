Oslo (dpa) - Weltmeister Eric Frenzel hat als dritter Deutscher den Gesamt-Weltcup in der Nordischen Kombination gewonnen. Der 24-Jährige feierte beim Einzelwettbewerb in Oslo seinen sechsten Saisonerfolg und ist damit im letzten Rennen am Samstag nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Langlauf verwies der Oberwiesenthaler die Japaner Akito und Yoshito Watabe auf die Plätze. Vor Frenzel hatten Bundestrainer Hermann Weinbuch (1985/86) und Co-Trainer Ronny Ackermann (2001/02, 2002/03, 2007/08) die Große Kristallkugel nach Deutschland geholt.