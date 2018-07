Beirut (AFP) Die Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad wollen erneut die Bildung einer Regierung für die Gebiete unter ihrer Kontrolle versuchen. Ziel sei es, bei einem Treffen der Opposition am kommenden Dienstag und Mittwoch in Istanbul einen Regierungschef zu ernennen, sagte ein Mitglied der oppositionellen Nationalen Koalition, Samir Naschar, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Es sei aber noch nicht sicher, ob das gelinge. "Die Beratungen dauern an", sagte Naschar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.