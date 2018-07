Beirut (AFP) Bei einem schweren Busunfall im Libanon sind in der Nacht zum Freitag nach Angaben des libanesischen Roten Kreuzes mindestens neun syrische Flüchtlinge ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Nach Angaben von Sicherheitskräften war das Fahrzeug in einer Ortschaft östlich der Hauptstadt Beirut unterwegs, als es gegen eine Absperrung prallte und sich dann überschlug. Dem Roten Kreuz zufolge wurden außerdem fast 30 Menschen verletzt. In dem Bus waren Syrer, die auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in ihrem Land waren, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

