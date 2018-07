Düsseldorf (dpa) - Wegen eines Streiks der Kontrolleure an den Passagierschleusen der Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn sind mehr als 300 Flüge gestrichen worden. Zehntausende Passagiere sind erneut von Ausfällen, Verspätungen und langen Wartezeiten betroffen. Hintergrund des Arbeitskampfes sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen für das Wach- und Sicherheitsgewerbe in Nordrhein-Westfalen. Die Gewerkschaft Verdi fordert 30 Prozent mehr Lohn und will die Branche «aus dem Niedriglohnsektor holen».

