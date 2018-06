Osnabrück (dpa) - Zwei Menschen sind im niedersächsischen Osnabrück schwer verletzt worden, als ein Linienbus ungebremst in eine Haltestelle fuhr. Wie es zu dem Unfall am späten Abend kommen konnte, ist auch heute morgen noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Das Wartehäuschen an der Bushaltestelle war leer, als sich der Unfall ereignete. Unter den Schwerverletzten ist auch der 46 Jahre alte Busfahrer. Eine 48 Jahre alte Frau im Bus wurde ebenfalls schwer -, vier weitere Insassen leicht verletzt.

