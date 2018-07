Washington/Brüssel (AFP) Die USA würden eine stärkere Unterstützung der syrischen Rebellen durch Frankreich und Großbritannien begrüßen. "Wir unterstützen sicherlich die Formen der Stärkung der syrischen Opposition, von der Frankreich und Großbritannien öffentlich reden", sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Victoria Nuland, am Donnerstag in Washington. Nuland unterstützte nicht explizit die Forderungen aus Paris und London nach der Lieferung von Waffen an die syrischen Rebellen.

