Münster (dpa) - Ein simpler Trick soll künftig die Zahl der Verkehrsunfälle wegen toter Winkel beim Abbiegen senken: Unter der Ampel hängt dabei ein Spiegel, der Lastwagenfahrern sonst unsichtbare Bereiche neben ihrem Fahrzeug zeigt. Die Fahrradstadt Münster testet das System seit Freitag als erste Stadt in Deutschland. Allein in Nordrhein-Westfalen verunglückten im vergangenen Jahr gut 500 Radfahrer, weil abbiegende Autos, Lastwagen oder Busse sie anfuhren. Die Ursache dürfte häufig der tote Winkel gewesen sein, vermutet das Innenministerium. Münster testet die neue Spiegel-Ampel vorerst an zwei Stellen. In den Niederlanden wird das System schon erfolgreich eingesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.