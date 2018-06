Oslo (SID) - Eric Frenzel hat als dritter deutscher Kombinierer den Gesamtweltcup gewonnen. Der Weltmeister aus Oberwiesenthal feierte beim vorletzten Rennen am Holmenkollen in Oslo seinen sechsten Saisonsieg und ist damit vor dem abschließenden Wettbewerb am Samstag nicht mehr vom zweitplatzierten Franzosen Jason Lamy-Chappuis einzuholen.

"So den Gesamtweltcup zu holen, ist Wahnsinn. Das war ein toller Tag, ich bin einfach glücklich", sagte der 24-Jährige, der als Gewinner der Kristallkugel auf Ronny Ackermann (2002, 2003, 2008) und den heutigen Bundestrainer Hermann Weinbuch (1986) folgte.

Frenzel, der als Sprung-Zweiter in den abschließenden 10-km-Langlauf gegangen war, hatte im Ziel fünf Sekunden Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe, dessen Bruder Yoshito Dritter (+0:22,2) wurde. Olympiasieger Lamy-Chappuis, der als Einziger Frenzel zumindest theoretisch noch hätte abfangen können, wurde Vierter (+0,23,7). Johannes Rydzek (Oberstdorf) als Siebter und Tino Edelmann (Zella-Mehlis) als Zehnter sorgten erneut für ein starkes deutsches Mannschafts-Ergebnis.