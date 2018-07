San Antonio (SID) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im Kampf um einen Play-off-Platz einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Texaner setzten sich in eigener Halle gegen die Cleveland Cavaliers mit 96:86 durch und feierten damit den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen. Nowitzki gelang mit 13 Punkten und 11 Rebounds das dritte Double-Double in Folge. Bester Werfer bei den Mavericks war überraschend Rodrigue Beaubois mit 18 Zählern. Der Franzose stand seit dem 22. Februar lediglich 33 Minuten für Dallas auf dem Feld.

Mit 31 Siegen und 34 Niederlagen liegt Dallas in der Western Conference weiter auf dem zehnten Rang. Auf Platz acht, der noch zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt, liegen mit einigem Vorsprung die Los Angeles Lakers (35:32). Die Mavericks, für die der deutsche Nationalspieler Chris Kaman vier Punkte beisteuerte, empfangen im nächsten Spiel am Sonntag Vizemeister Oklahoma City Thunder.

Sein Debüt für die Mavericks feierte der an Multipler Sklerose erkrankte Neuzugang Chris Wright. Der 23-Jährige ist der erste Profi, der mit dieser Krankheit in der NBA auflief. Bei seinem 41-sekündigen Kurzeinsatz erzielte der Spielmacher neun Sekunden vor Schluss seine ersten zwei Punkte.

Nationalspieler Tim Ohlbrecht gehörte beim 108:100-Sieg seiner Houston Rockets gegen die Minnesota Timberwolves aufgrund einer Knöchelverletzung erneut nicht zum Kader.