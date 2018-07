Berlin (AFP) Die FDP will mit der Forderung nach einer Abschaffung des Solidaritätszuschlags in den Wahlkampf ziehen. Er sei dafür, den Solidaritätszuschlag "nach der Bundestagswahl so schnell wie möglich zurückzufahren", sagte FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle der "Welt am Sonntag". Im Jahr 2019, wenn der Solidarpakt auslaufe, solle der Zuschlag ganz abgeschafft werden.

