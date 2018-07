Salem (AFP) Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Manuela Schwesig hat bei der Wahl zur Landesvize ihrer Partei in Mecklenburg-Vorpommern einen Erfolg erzielt: Die 38-jährige Schwerinerin erhielt auf dem SPD-Landesparteitag am Samstag in Salem 84 von 91 abgegebenen Stimmen. Mit 92 Prozent Zustimmung rangierte sie damit klar vor dem Landesvorsitzenden Erwin Sellering. Dieser erreichte bei seiner Wiederwahl 80 Prozent Ja-Stimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.