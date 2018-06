Boston (SID) - Dennis Seidenberg hatte in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL am Wochenende als einziger deutscher Spieler Grund zum Jubeln. Der Nationalverteidiger gewann mit den Boston Bruins am Samstag 4:1 gegen die Washington Capitals. Einen Tag später unterlag der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger Boston 1:2 bei den Pittsburgh Penguins und verpasste im Topspiel den Sprung an die Spitze der Eastern Conference. Mit 41 Punkten sind die Bruins als Vierter weiter klar auf Play-off-Kurs. Vorn liegt jetzt Pittsburgh (44) nach dem neunten Sieg in Serie.

Immerhin einen Punkt verbuchte Verteidiger Korbinian Holzer mit seinen Toronto Maple Leafs bei der 4:5-Niederlage im Penaltyschießen gegen die Winnipeg Jets. Toronto, das sich als Sechster im Osten aber weiterhin berechtigte Hoffnungen auf die Play-off-Teilnahme machen darf, musste sich nach dem zehnten Penalty geschlagen geben. Zach Bogosian erzielte den entscheidenden Treffer.

Nur in die Verlängerung mussten die Buffalo Sabres mit Christian Ehrhoff und Jochen Hecht. Trotz einer 2:0-Führung unterlagen die "Säbel" den Ottawa Senators noch 3:4, mit einer schönen Co-Produktion hatten Ehrhoff und Hecht den Ausgleich im Schlussabschnitt vorbereitet.

Auf den nächsten Sieg warten unterdessen weiter Marcel Goc und die Florida Panthers. Trotz des dritten Saisontreffers des Nationalstürmers mussten sich die Cats in eigener Halle den New York Islanders 3:4 geschlagen geben und bleiben damit Letzter im Osten.