München (dpa) - Einer der vier in Nordrhein-Westfalen festgenommenen mutmaßlichen Salafisten war nach einem Bericht des «Focus» möglicherweise an dem gescheiterten Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof beteiligt.

Wie das Magazin am Samstag vorab unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtet, hat sich der 25-jährige Konvertit in einem abgehörten Gespräch als möglicher Bombenleger geoutet. So habe er im Hinblick auf einen möglichen DNA-Test gesagt, dass er «wegen Bonn» für fünf Jahre ins Gefängnis müsse, sollte man ein Haar von ihm finden.

Die Ermittler werteten diese Aussage als belastendes Indiz für eine mögliche Beteiligung des Mannes an dem gescheiterten Anschlag vom Dezember 2012, zumal in seiner Bonner Wohnung nun eine scharfe Pistole und sprengfähiges Ammoniumnitrat ähnlichen Typs wie am Hauptbahnhof gefunden worden seien, heißt es in dem Bericht.

Die vier den radikalen Islamisten zugerechneten Männer im Alter zwischen 23 und 43 Jahren waren in der Nacht zum Mittwoch festgenommen worden. Sie sollen Anschläge auf Mitglieder der rechtsextremen Partei Pro NRW geplant haben.