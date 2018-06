Swansea (dpa) - Der FC Arsenal hat seine Chancen im Kampf um die Champions-League-Plätze in der englischen Fußball-Liga gewahrt. Ohne den am Knöchel verletzten Lukas Podolski kamen die Gunners zu einem 2:0 (0:0)-Arbeitssieg bei Ligapokal-Champion Swansea City.

Die späten Treffer für die Nord-Londoner erzielten am 30. Spieltag Linksverteidiger Nacho Monreal (74. Minute) und der eingewechselte ivorische Stürmer Gervinho (90.+1). Manchester City konnte durch das 0:2 (0:1) beim FC Everton den Rückstand auf den Stadtrivalen United nicht verkürzen.

Arsenals Monreal, Winter-Neuzugang vom FC Málaga, feierte seine Torpremiere in der Premier League. Der frühere Bremer Per Mertesacker spielte in der Innenverteidigung wie gewohnt durch. Bei den Schwänen aus Wales saß der ehemalige Bundesligakeeper Gerhard Tremmel wie üblich in der Liga nur auf der Ersatzbank. Mit 50 Punkten bleibt Arsenal Tabellenfünfter und kann schon in der nahen Zukunft wieder auf den Einsatz von Podolski hoffen. «Vollständig erholt von meiner Verletzung, wieder auf dem richtigen Weg, um meinem Team bald zu helfen», twitterte der deutsche Nationalspieler.

Eine Überraschung gelang Arsenals Verfolger Everton: Trotz rund 30-minütiger Unterzahl düpierten die Toffees ManCity. Der Meister auf Rang zwei (59) muss die erfolgreiche Titelverteidigung damit so gut wie abschreiben. Spitzenreiter Manchester United hatte die Chance, seinen Vorsprung auf City mit einem Heimsieg gegen den FC Reading auf 15 Punkte ausbauen. Die Everton-Elf von Trainer David Moyes rückte mit 48 Zählern auf Platz sechs vor.

Im Rennen um die Europapokal-Plätze profitierten die Toffees, bei denen Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger diesmal nicht im Kader stand, von einem Patzer des zuletzt formstarken Lokalrivalen FC Liverpool. Die Reds kassierten eine 1:3 (1:2)-Niederlage beim FC Southampton und fielen damit auf Rang sieben zurück (45) - und haben eine Partie mehr als Everton und Arsenal absolviert.

Stoke City kam ohne den gesperrten Robert Huth nicht über ein 0:0 im Heimspiel gegen West Bromwich Albion hinaus. Die Queens Park Rangers von Coach Harry Redknapp sind nach dem 2:3 (1:1) im Kellerduell bei Aston Villa weiterhin Liga-Schlusslicht.