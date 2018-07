Dortmund (dpa) - Dank Nuri Sahin hat Borussia Dortmund einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Champions League getan. Angeführt von dem in der Winterpause zurückgekehrten Profi verteidigte der deutsche Fußball-Meister beim 5:1 (3:1) über den SC Freiburg den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga.

Eine Woche nach dem 1:2 der Borussia beim Erzrivalen FC Schalke setzte Sahin vor 80 645 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park die Glanzlichter. Zum ersten der beiden Treffer von Lewandowski (41. Minute/45.+1) leistete er die Vorarbeit, das 2:1 (44.) und 4:1 erzielte er selbst. Das fünfte Tor der Dortmunder steuerte Leonardo Bittencourt (74.) bei.

Für die Freiburger, die seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg warten, war die Schlappe besonders ärgerlich. Denn nach der verdienten Führung durch Jonathan Schmid (28.) sah es nach einer Überraschung aus. Doch der kollektive Blackout mit drei Gegentreffern kurz vor der Pause brachte die bis dahin starken Breisgauer vollends aus dem Takt.

Aufgrund der Ausfälle von Sven Bender und Sebastian Kehl war Sahin zum zweiten Mal in dieser Saison in die BVB-Startelf gerückt. Doch nicht die Dortmunder, sondern die Freiburger erspielten sich zunächst die besseren Möglichkeiten. Max Kruse (6.) und Johannes Flum (10.) verpassten binnen weniger Minuten die Chance zur frühen Führung. Dagegen fand der BVB schwer ins Spiel: Nur bei einem von Freiburgs Torhüter Oliver Baumann parierten Schuss von Mario Götze (14.) aus 16 Metern war Torgefahr erkennbar.

Die zurückhaltende Gangart des BVB animierte Freiburg zu weiteren Kontern. Das machte sich bezahlt: Nach schöner Vorarbeit durch Kruse war Schmid zur Stelle und drückte den Ball zur verdienten Führung der Gäste über die Linie.

Eine furiose Schlussphase der ersten Halbzeit stellte den Spielverlauf jedoch auf den Kopf. Ausgerechnet BVB-Rückkehrer Sahin leitete die Wende ein. Seinen Freistoß beförderte Lewandowski per Kopf ins Tor. Für den Polen war es der achte Treffer im achten Bundesligaspiel nacheinander. Damit überbot er den von Timo Konietzka in der 60er-Jahren aufgestellten Vereinsrekord. Nur drei Minuten später traf Sahin von der Strafraumgrenze selbst. Der 19. Saisontreffer von Lewandowski wenige Sekunden vor der Pause brachte den BVB auf kuriose Art und Weise mit 3:1 in Führung.

Weniger aufregend ging es nach Wiederanpfiff zu. Im Gegensatz zur ersten Hälfte kontrollierte nun die Borussia das Geschehen. Allerdings verpassten Marco Reus (47.) und Mario Götze (68.) gute Möglichkeiten die Führung auszubauen. Mit seinem zweiten Treffer rundete Sahin seine Glanzvorstellung ab. Der kurz zuvor eingewechselte Bittencourt setzte nach Zuspiel von Lewandoski den Schlusspunkt.