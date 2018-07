Santa Fe (SID) - Fans und Spieler des argentinischen Fußball-Erstligisten San Lorenzo haben den neuen Papst auf ungewöhnliche Weise geehert. Während zahlreiche Anhänger am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Colon Santa Fe (1:0) Talare in den Vereinsfarben Rot und Blau trugen, prangte ein Bild des neuen Papstes und der Schriftzug "Papa Francisco" auf den Trikots des zehnmaligen Meisters.

Der am Mittwoch zum Papst Franziskus gewählte Jorge Mario Bergoglio ist bekennender Fan und Mitglied des Klubs aus Buenos Aires. "Jetzt kann uns niemand stoppen. Schließlich hat Franziskus einen direkten Draht zu Gott", sagte ein Fan. Zumindest am Samstag war das Glück auf der Seite von San Lorenzo: Der Klub gewann in Unterzahl dank eines späten Eigentores.

Zum 100. Geburtstag des Klubs im Jahr 2008 hatte Bergoglio, der häufig bei Spielen des Vereins im Stadion war, die Ehrenmitgliedschaft erhalten. Sein Vater spielte zudem für die Basketball-Abteilung von San Lorenzo.