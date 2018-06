Bremen (SID) - Sportdirektor Thomas Eichin (46) hat die Gerüchte über eine Rückkehr von Torhüter Tim Wiese zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen dementiert. "Tim Wiese ist hier kein Thema", sagte Eichin nach dem 2:2 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Nach einer Aussage des Werder-Trainers Thomas Schaaf war über ein erneutes Engagement des ehemaligen Nationalkeepers an der Weser spekuliert worden. "Ich habe viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet, in denen er ein sehr guter Profi war", hatte Schaaf über den 31-Jährigen gesagt. Der in Hoffenheim suspendierte Wiese hatte zwischen 2005 und 2012 194 Bundesliga-Spiele für Werder bestritten.