Halabdscha (AFP) Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Halabdscha in der autonomen Kurdenregion im Nordosten des Irak an den Giftgasangriff auf den Ort vor 25 Jahren erinnert. Vor der Gedenkstätte für die Opfer des Angriffs vom 16. März 1988 hielten sie kurdische Flaggen und Bilder der Opfer in die Höhe. Auf an die Menge verteilten Handzetteln wurde dazu aufgerufen, "von der Wut zum Verzeihen" überzugehen.

