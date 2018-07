Arkalik (AFP) Drei Besatzungsmitglieder der Internationalen Raumstation (ISS) sind am Samstag sicher zur Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit den russischen Ingenieuren Oleg Nowizki und Jewgeni Tarelkin sowie dem US-Astronauten Kevin Ford landete am Morgen in der kasachischen Steppe, wie das russische Kontrollzentrum in einer von der NASA weitergeleiteten Nachricht mitteilte. Die Landung war ursprünglich für Freitag vorgesehen gewesen, aber wegen Schneestürmen auf Samstag verschoben worden.

