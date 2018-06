Rom (dpa) - Spektakuläre Begegnung in Castel Gandolfo: Der neue Papst Franziskus will seinen Vorgänger Benedikt XVI. am nächsten Samstag treffen, so der Vatikan. Italienische Medien berichten, Jorge Mario Bergoglio und Joseph Ratzinger wollten in Castel Gandolfo bei Rom zum Mittagessen zusammenkommen. Franziskus reise dazu mit dem Hubschrauber in die Papstresidenz bei Rom, wo Ratzinger seit seinem Rücktritt als Papst am 28. Februar vorübergehend lebt. Das historische Treffen zweier Päpste wird in Rom mit Spannung erwartet.

