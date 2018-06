Peking (dpa) - Der chinesische Volkskongress hat die Regierungsmannschaft des neuen Ministerpräsidenten Li Keqiang gebilligt. Vier Monate nach dem Generationswechsel in der Kommunistischen Partei Chinas ist nun die Neubildung des Kabinetts abgeschlossen. In der Großen Halle des Volkes in Peking nahmen die knapp 3000 Delegierten die Vorschläge des neuen Premiers an. An der Spitze der vier Vizepremiers steht Zhang Gaoli. Er ist für den Finanzsektor verantwortlich. Auch der Reformer Wang Yang wurde zum Vize-Ministerpräsidenten berufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.