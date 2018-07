Grimmen (dpa) - Rückenwind von den Heimatverbänden: Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Herausforderer Peer Steinbrück sind von ihren Landesparteien jeweils mit überragenden Mehrheiten in den Bundestagswahlkampf geschickt worden. Die CDU Mecklenburg-Vorpommerns setzte die Bundesvorsitzende Merkel in Grimmen mit 100-prozentiger Zustimmung auf ihren Listenplatz eins. Die nordrhein-westfälische SPD wählte Steinbrück in Bielefeld mit 97,7 Prozent an die Spitze ihrer Landesliste für die Wahl am 22. September.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.