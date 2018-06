Moskau (dpa) - Nach rund fünf Monaten im All sind drei Besatzungsmitglieder von der ISS auf dem Rückweg zur Erde. Die Sojus-Kapsel mit dem US-Astronauten Kevin Ford sowie den russischen Kosmonauten Oleg Nowizki und Jewgeni Tarelkin habe um 00.43 Uhr abgekoppelt, teilte das Flugleitzentrum bei Moskau mit. Die drei Raumfahrer sollen nach knapp dreieinhalb Stunden in der kasachischen Steppe landen. Wegen schlechten Wetters am Landeort mussten die Raumfahrer einen Tag länger als geplant auf der ISS ausharren.

