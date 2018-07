Stockholm (AFP) Die schwedische Prinzessin Lilian ist am Samstag in Stockholm beerdigt worden. An der Trauerfeier für die am vergangenen Sonntag im Alter von 97 Jahren Verstorbene nahmen neben der schwedischen Königsfamilie auch die dänische Königin Margrethe II. und Schwedens Regierungschef Fredrik Reinfeldt teil. Der mit der schwedischen Flagge geschmückte Sarg wurde nach der Trauerfeier in der Kapelle des Königsschlosses durch die Straßen der schwedischen Hauptstadt zum Königlichen Friedhof Haga getragen.

