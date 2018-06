New York (dpa) - Microsoft-Gründer Bill Gates steht kurz davor, sich den Titel des reichsten Menschen der Welt zurückzuholen. Der derzeitige Spitzenreiter, der mexikanische Unternehmer Carlos Slim, verlor zuletzt an Gewicht, weil der Aktienkurs seiner Telekom-Firma absackte. Das geschätzte Vermögen des 73-jährigen Slim sei allein in dieser Woche um rund fünf Milliarden Dollar geschmolzen, berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Demnach trennen Slim und Gates «nur noch» 184 Millionen Dollar. Das Vermögen der beiden wird auf jeweils rund 67 Milliarden Dollar geschätzt.

