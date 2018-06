Offenbach (dpa) - Heute fällt zunächst im Nordwesten und Norden, später nur noch im äußersten Norden zeitweise Schneeregen oder Schnee. Im Nordosten nimmt die Bewölkung im Tagesverlauf zu, es bleibt meist trocken. In der Mitte und im Süden bleibt meist heiter, teils sonnig und trocken.

Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen -1 Grad im östlichen Bergland und +9 Grad am Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten und im höheren Bergland in Böen frisch bis stark aus Süd bis Südost.

In der Nacht zum Sonntag fällt in der Westhälfte Deutschlands oberhalb von 200 bis 300 m Schnee, sonst Schneeregen oder Regen. Im Osten bleibt es wolkig, nach Südosten zu teils klar und meist trocken. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 4 Grad am Rhein und -7 Grad im Südosten, bei gering bewölktem Himmel über Schnee kann es dort auch kälter werden.