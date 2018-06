Addis Abeba (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat zu Beginn seines Besuchs in Äthiopien Fortschritte bei der Demokratisierung afrikanischer Länder gewürdigt. «In Afrika wächst etwas», sagte Gauck am Sonntagabend in der Hauptstadt Addis Abeba.

Es gebe zwar einigen Schatten und berechtigte Sorge über die Situation der Menschenrechte. «Aber wir wollen das Licht auch sehen», meinte Gauck nach einem Gespräch mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Hailemariam Desalegn.

Deutschland biete beim Prozess der Demokratisierung seine Hilfe an, sagte er weiter. Man sei sich bei dem von Teilnehmern als ungewöhnlich offen beschriebenen Gespräch mit dem äthiopischen Regierungschef «natürlich nicht in jedem Punkt einig» gewesen, betonte Gauck. Am Montag, dem ersten Jahrestag seines Amtsantritts, spricht der Bundespräsident vor der ständigen Versammlung der Afrikanischen Union in Addis Abeba.