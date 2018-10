Peking (AFP) Chinas neuer Staatschef Xi Jinping hat die Armee des Landes aufgefordert, ihre Schlagkraft zu verstärken. "Alle Soldaten und Offiziere der Volksarmee und der chinesischen Militärpolizei müssen, geführt von der Partei, dazu fähig sein, Schlachten zu gewinnen", sagte Xi in seiner ersten Rede nach der Amtsübernahme am Sonntag vor dem Volkskongress in Peking. Das Militär müsse "die nationale Souveränität und Sicherheit" schützen.

