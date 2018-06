Berlin (AFP) Frankreichs ehemalige First Lady Carla Bruni wird bei der Verleihung des Musikpreises Echo auftreten. Bruni werde bei der Preisverleihung am 21. März in Berlin ihren neuen Chanson "Mon Raymond" erstmals in Deutschland vorstellen, teilte ihr Management am Sonntag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.