Berlin (AFP) Depeche-Mode-Sänger Dave Gahan erinnert sich noch heute an seinen einige Minuten andauernden klinischen Tod vor 17 Jahren. "Ich schwebte direkt unter die Decke und konnte genau beobachten, was unter mir passierte", sagte der 50-Jährige der "Bild am Sonntag". "Sanitäter rannten um meinen Körper herum und versuchten, mich zu retten. Ich schrie, dass ich doch gar nicht dort unten liege, sondern hier oben bin. Ich glaube, da schrie meine Seele, die bereits meinen Körper verlassen hatte und Zeuge wurde, was mit meinem Körper passierte."

